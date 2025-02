Calcio Serie A – La Juve mette al tappeto il Cagliari dopo 12 minuti di gioco, il resto è ordinaria amministrazione

Cagliari (Cagliari-Juventus 0-1) – La Juventus batte 0-1 il Cagliari nel posticipo della 26a giornata di Serie A, e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato salendo al quarto posto staccando la Lazio. A decidere il match dell’Unipol Domus è una zampata di Vlahovic in avvio, che approfitta al meglio di uno svarione di Mina. La squadra di Motta domina il primo tempo divorandosi più di una chance per il raddoppio, soffre maggiormente nella ripresa, ma alla fine rischia tutto sommato poco e porta a casa tre punti fondamentali visti gli inciampi delle rivali.

Cagliari-Juventus 0-1

Cagliari (4-5-1): Caprile ; Zappa , Mina , Luperto , Augello ; Zortea (25′ st Marin ), Adopo (25′ st Viola ), Makoumbou (41′ st Pavoletti ), Deiola (13′ st Coman ), Felici (1′ st Luvumbo ); Piccoli. Allenatore: Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio ; Weah , Gatti , Kelly , Cambiaso (28′ st Rouhi); Locatelli (28′ st Thuram ), Koopmeiners [17′ st Douglas Luiz (37′ st Mbangula)]; Conceiçao (17′ st Kolo Muani ), McKennie , Yildiz ; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Gol: 12′ Vlahovic (J).

Arbitro: Colombo.

Ammoniti: Weah (J).

Foto: Goal Com