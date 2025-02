Calcio Serie A – Una vibrante Atalanta annienta un mediocre Empoli

Empoli (Empoli – Atalanta 0-5) – Nel posticipo delle 18 della 26a giornata di Serie A, l’Atalanta batte l’Empoli 5-0 e riscatta la deludente eliminazioni in Champions. Sblocca il match un autogol di Gyasi al 27′, poi Retegui (al 33′), Lookman (con una splendida doppietta tra il 43′ e il 55′) e Zappacosta al 74′ firmano il comodo successo nerazzurro. La squadra di Gasperini sale a 54 punti in classifica e si porta a -2 dal Napoli e -3 dall’Inter mentre D’Aversa si ritrova terz’ultimo. Occhio all’Atalanta, che nel prossimo turno di campionato sarà spettatrice molto interessata di Napoli-Inter. Perché alle spalle di Inzaghi e Conte, Gasperini non molla e, senza più le coppe da giocare, vuole ancora dire la sua nella corsa al titolo. Il sogno Scudetto dell’Atalanta è vivo, grazie alla goleada di Empoli che scaccia fantasmi, polemiche e incomprensioni grazie a una gara lucida e spietata, indirizzata dal talento di Lookman, dal senso del gol di Retegui, sempre più capocannoniere, e in generale dalla forza di una squadra consapevole e determinata.

Empoli -Atalanta 0-5

Empoli (3-4-2-1): Silvestri ; Goglichidze , De Sciglio , Cacace ; Gyasi (12′ st, Sambia ), Grassi (dal 27′ st Zurkowski ), Henderson , Pezzella ; Esposito 5 (dal 27’st Campaniello ), Maleh (dal 38′ st Kovalenko ); Kouamè (12’st Colombo ). In panchina: Vasquez, Bembnista, Bacci, Seghetti, Gravelo, Tosto, Konate. All.: D’Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Posch , Djimsiti (dal 18′ st Toloi ), Kolasinac ; Bellanova , De Roon , Pasalic , Zappacosta (dal 41′ st Ruggeri ); De Ketelaere (dal 18′ st Ederson ), Lookman (dal 31′ st Cuadrado ); Retegui. In panchina: Rui Patricio, Sulemana, Samardzic, Vlahovic, Rossi, Del Lungo, Palestra, Brescianini, Vavassori. All.: Gasperini.

Gol: 27′ (aut) Gyasi (E), 33′ Retegui (A), 43′, 55′ Lookman (A), 74′ Zappacosta (A).

Arbitro: Mariani.

Ammoniti: Carnesecchi (A).

Foto: Ansa