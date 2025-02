Calcio Serie C – Il Padova primo della classe non lascia scampo al Giana Erminio

Padova (Padova – Giana Erminio 3-0) – Il Padova continua la sua corsa inarrestabile nella 28ª giornata del campionato e travolge la Giana Erminio 3-0 con le reti di Valente, Fusi e Buonaiuto. Testa della classifica salda a quota 69, ventunesimo successo in campionato per i Biancoscudati, sempre più da record anche col migliore attacco del girone con 51 reti. Il Padova attacca la spina con la medesima energia mentale e tecnica con cui ha chiuso il derby di una settimana fa e passa subito al 3′. Punizione sulla trequarti battuta rapida, Bortolussi in no look smarcante di tacco pesca Valente al limite. L’ex Palermo è fulmineo nel controllo e poi a battere con un destro chirurgico l’incolpevole Mangiapoco. Seconda rete stagionale per l’ala veronese dopo quella contro il Novara, terzo assist in campionato per Bortolussi. Andreoletti butta nella mischia Vara per Valente e la mossa scuote la gara. È proprio l’ecuadoregno, dopo un’azione offensiva insistita, a trovare l’assist per il 2 a 0 di Fusi in spaccata. Secondo sigillo in campionato per l’8 biancoscudato, terzo passaggio vincente per il numero 7 di Andreoletti.

Padova – Giana Erminio 3-0

Padova (3-4-2-1) – Fortin; Pirrello, Delli Carri, Granata (dal 28′ s.t. Kirwan); Capelli, Fusi (dal 32′ s.t. Cretella), Crisetig, Villa (dal 17′ s.t. Favale); Liguori (dal 32′ s.t. Buonaiuto), Valente (dal 17′ s.t. Varas); Bortolussi. In Panchina: Sala, Carniello, Spagnoli, Russini, Bianchi, Montrone, Faedo, Tumiatti. All.: Andreoletti.

Giana Erminio (3-4-1-2) – Mangiapoco ; Colombara (dal 11′ s.t. Piazza ), Ferri (dal 33′ s.t. Ballabio .), Scaringi ; Previtali , Marotta , Nichetti , De Maria (dal 33′ s.t. Pala ); Lamesta ; Tirelli (dal 14′ s.t. Montipò ), Stuckler (dal 14′ s.t. An. Capelli ). In Panchina: Pirola, Moro, Pinto, Avinci, Pirotta, Bassanini, Renda. All.: Chiappella.

Gol: Valente al 3′ p.t., Fusi al 25′ s.t., Buonaiuto al 39′ s.t.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato.

Ammoniti: Fusi (P), Granata (P) per gioco scorretto.

Foto: Padova Oggi