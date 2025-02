Calcio Serie C – Il Renate attacca di più ma perde contro il Novara

Novara (Novara – Renate 1-0) – Il Novara compie un passo avanti decisivo nella corsa ai playoff grazie alla vittoria di misura per 1-0 contro il Renate allo stadio Piola. Una prestazione solida che conferma la compattezza difensiva della squadra azzurra, capace di mantenere la porta inviolata per la dodicesima volta in stagione, con un Minelli sempre più leader tra i pali. Contro il peggior attacco del girone, la retroguardia del Novara ha offerto una prestazione di grande attenzione e compattezza.La firma sulla vittoria porta il nome di Agyemang, assoluto protagonista della serata. L’attaccante ha deciso il match al 34’ del primo tempo con una rete di pregevole fattura: una progressione irresistibile che ha lasciato sul posto la difesa avversaria prima della conclusione vincente.

Novara – Renate 1-0

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Basso, Calcagni, Di Munno (67’ Maressa), Agyemang; Morosini (74’ Ganz), Da Graca (74’ Asencio).In panchina: Negri, Desjardins, Anzolin, Gerardini, Palsson, Gagliardi, Attanasio, Akpa-Chukwu, Cannavaro, Camolese, Valenti. Allenatore: Gattuso.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Vassallo, Esposito (74’ Calì), Bonetti (58’ Bocalon), Ghezzi (74’ Siega); Plescia (59’ De Leo), Kolaj (65’ Di Nolfo).In ‘panchina: Ombra, Eleuteri, Gardoni, Anghileri, Delcarro, Marchetti, Satriano, Mazzaroppi, Pellizzari. Allenatore: Foschi.

Gol: 34’ Agyemang.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Guardalinee: Fracchiolla di Bari e Marucci di Rossano.

Ammoniti: Ghezzi, Spedalieri.

Corner: 2-5.

Recuperi: 1+6.

Foto: TuttoC.com