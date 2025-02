Calcio Serie C – Il Torres attacca di più e vince

Sassari (Torres – Pontedera 1-0) – Il Pontedera perde la seconda partita consecutiva e cade in casa della Torres, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. I granata restano fuori dalla zona pericolosa della classifica, ma dopo due passaggi a vuoto la squadra di mister Leonardo Menichini dovrà tornare a fare punti a partire dal prossimo match – al Mannucci sabato 1 marzo alle 17,30 contro il Gubbio – per non rischiare di finire nella melma dei playout. In Sardegna, comunque, il Pontedera ha giocato alla pari contro la terza forza del campionato, gettando al vento anche almeno un paio di occasionissime nel primo tempo. La Torres soffre e colpisce poco prima della fine del primo tempo. Calcio di punizione di Fischnaller respinto da Calvani: da due passi c’è Carboni che la mette dentro regalando il vantaggio ai suoi. Nel secondo tempo tanto equilibrio, con il Pontedera che staziona spesso nella metà della Torres senza riuscire tuttavia a confezionare chance concrete di pareggio.

Torres – Pontedera 1-0

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca (24’ st Zambataro), Brentan, Giorico, Liviero; Carboni (24’ st Mastinu), Fischnaller (43’ st Masala); Zamparo (35’ st Diakitè). In panchina. Petriccione, Stangoni, Mercadante, Dametto, Scotto, Casini, Guiebre, Nanni. All. Greco.

Pontedera (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (38’ st Espeche), Moretti, Martinelli, Perretta (38’ Migliardi); Guidi (21’ st Sala), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (43’ st van Ransbeeck), Gaddini (21’ st Lipari); Italengni.In panchina. Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Sarpa, Pietra. All. Menichini.

Gol: 43’ Carboni.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia.

Corner 6-2.

Recuperi:1+6.

Foto: Centotrentuno