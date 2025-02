Calcio Serie C – Melgrati salva la Lucchese dalla sconfitta

Sestri levante (Sestri Levante – Lucchese 1-1) – Un brodino nemmeno troppo caldo che rende più difficile la corsa alla salvezza del Sestri Levante. I Corsari non vanno oltre il pareggio 1-1 contro la Lucchese. I Toscani sono senza stipendio da ottobre, verranno penalizzati di quattro punti ma da tre gare non perdono e ora sono fuori dalla zona playout. Il Sestri rimane così a meno nove dal sedicesimo posto, oggi occupato dal Perugia e mano dieci punti dalla Lucchese. La sfida del Sivori si mette subito male per i padroni di casa che al 16′ vanno sotto colpiti da Rizzo sugli sviluppi di un corner. La squadra di Longo reagisce e trascinata da Clemenza pareggia i conti al 35′ con Brunet, ancora su azione da calcio d’angolo. Nella ripresa i Corsari sanno che si giocano tutto o quasi, ma la Lucchese riesce a fermare le avanzate e quando non ci riesce la difesa è Melgrati a ergersi a protagonista con due parate su Clemenza e una su Brunet. Finisce così 1-1.

Sestri Levante – Lucchese 1-1

Sestri Levante: Guadagno, Podda (44′ s.t. Cominetti), Pane, Valentini, Montebugnoli, Furno (34′ s.t. Parravicini), Brunet, Rosetti, Durmush, Clemenza (22′ s.t. Goglino), Piu. In panchina: Fusco, Parravicini, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Nunziatini, Di Giorgio, Fedele, Raggio Garibaldi, Primasso. All.: Longo.

Lucchese: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Magnaghi (17′ s.t. Selvini), Visconti (40′ s.t. Salomaa), Gucher (40′ s.t. Welbeck), Antoni, Gemignani, Catanese, Saporiti (40′ s.t. Badje), Galli (11′ p.t. Gasbarro). In panchina: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Badje, Selvini, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All.: Gorgone.

Gol: 16′ p.t. Rizzo, 35′ p.t. Brunet.

Arbitro: Sig. Dario Madonia di Palermo.

Ammoniti: Furno, Pane, Catanese, Durmush.

Foto: Tifolucchese.com