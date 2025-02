Calcio Serie A – Terza vittoria consecutiva della Roma che travolge il Monza (4 a 0)

Roma (Roma – Monza 4 – 0) – La Roma continua a correre a ridosso della zona valida per un posto in Europa. Nel posticipo che chiude la 26a giornata di Serie A la squadra di Ranieri travolge 4-0 il Monza, incassa la terza vittoria consecutiva e si porta a -2 dal sesto posto della Fiorentina a quota 40 punti. All’Olimpico va in scena un monologo giallorosso. Nel primo tempo Saelemaekers (10′) sblocca il match con un gran sinistro a giro dal limite e Shomurodov (32′) raddoppia i conti di testa su perfetto assist di Soulé. Nella ripresa poi pensano Angelino (73′) e Cristante (88′) ad archiviare la pratica con un sinistro chirurgico e una bella girata di testa.

Roma – Monza 4-0.

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (25′ st Paredes ), Cristante, Pisilli, Angelino (35′ st Salah-Eddine); Soulé, Baldanzi (17′ st Dybala ); Shomurodov (25′ st Rensch ). In panchina: De Marzi, Gollini, Saud Abdulhamid, Celik, Nelsson, Pellegrini, Koné, Gourna-Douath, El Shaarawy. All.: Ranieri.

Monza (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni (32′ st Palacios ); Pereira, Bianco, Urbanski (11′ st M. Martins), Kyriakopoulos Ciurria (11′ st Zeroli Mota (23′ st Balde ); Ganvoula (1′ st Petagna ). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Colombo, Vignato. All.: Nesta.

Gol: 10′ Saelemaekers (R), 32′ Shomurodov (R), 28′ st Angelino (R), 43′ st Cristante (R).

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Bianco (M).

Foto: RaiPlay