Calcio Serie C – Il derby bergamasco finisce pari

Caravaggio (Atalanta U23-Albinoleffe 1-1) – L’Atalanta U23 torna a fare punti: finisce 1-1 la sfida casalinga con l’AlbinoLeffe. Inizio vivace dei nerazzurri con la prima occasione importante di Navarro all’11: un tiro potente al limite dell’area di rigore, ma Marietta para. Al 15′ Panada lancia Lonardo sulla fascia che si addentra in area e serve Vlahović. Il nostro 99 si gira e calcia ma trova la respinta del portiere. Gli ospiti passano in vantaggio al 21′ con Zoma. Il pareggio nerazzurro arriva al 42′: Lonardo la tocca abilmente in area per Vavassori che di prima calcia e insacca sul secondo palo. Anche nella ripresa l’U23 parte con il piede sull’accelleratore, andando vicino al gol del vantaggio al 51′ con il colpo di testa di Obrić sul cross dalla bandierina di Panada. Al 61′ una triangolazione perfetta tra Panada, Scheffer e Bergonzi permette a quest’ultimo di arrivare alla conclusione in area, ma ancora una volta Marietta devia in corner. Al 68′ Scheffer allunga un pallone per Vlahović che con forza riesce a tenere il controllo della palla e arrivare al tiro, ma il portiere bluceleste respinge. L’ultima occasione del match è per gli ospiti con il colpo di testa di Boloca, ma Vismara è attento e mette in corner.

Atalanta U23-Albinoleffe 1-1

Atalanta U23: Vismara, Gyabuaa (C), Panada, Vavassori (90′ Alessio), Obrić, Ceresoli (71′ Soppy), Bernasconi, Navarro, Bergonzi, Lonardo (56′ Scheffer), Vlahović. A disposizione: Bertini Dajčar, Pounga, Comi, Ghislandi, Mencaraglia, Artesani, Peli. Allenatore: Francesco Modesto.

Albinoleffe: Marietta, Potop, Boloca, Longo (73′ Sorrentino), Zoma (87′ Mustacchio), Fossati, Parlati (73′ Agostinelli), Ambrosini, Munari, Baroni (46′ Bosia), Borghini (C) (46′ Barba). A disposizione: Facchetti, Taramelli, Giannini, Zambelli, Zanini, Astrologo, Ricordi, Angeloni. Allenatore: Giovanni Lopez.

Gol: 21′ Zoma (AL), 42′ Vavassori (AT).

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Ammoniti: Fossati (AL).

Foto: Tutto Campo