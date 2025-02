Con la “tecnica delle monetine” due ladre milanesi rubano il bancomat a un’anziana: arrestate

Alessandria – La mattina di qualche giorno fa due ladre milanesi di 42 e 35 anni giunte in città si sono piazzate davanti a un supermercato per poi avvicinarsi a una donna di 82 anni che è uscita dopo aver fatto la spesa con una scusa. Poi avevano usato la “tecnica delle monetine” per distrarla e rubarle la borsa. La tecnica consiste nel distrarre la vittima attirando la sua attenzione su delle monete a terra avvisandola di aver perso dei soldi. Approfittando del momento in cui la vittima si accinge a raccogliere il denaro, i complici mettono mano alla borsetta momentaneamente incustodita rubando il portafoglio e il bancomat. Gli è andata male perché le “pendolari del crimine” hanno incrociato al quartiere Cristo un’auto civetta dei Carabinieri che si sono insospettiti quando hanno visto le due ladre coprirsi il volto con un cappello prima di avvicinarsi a un bancomat in corso Acqui e le hanno fermate prima che raggiungessero un’auto che le attendeva poco distante e che è poi partita a “tutto gas”. L’inseguimento è durato poco e gli Uomini della Benemerita hanno fermato l’auto e poi perquisito le due che sono state trovate in possesso di circa mille euro prelevati poco prima allo sportello, della ricevuta dell’operazione e del bancomat rubato alla anziana di 82 anni che proprio in quei minuti si era rivolta al suo istituto di credito per denunciare il furto. Per le donne di 42 e 35 anni è così scattato l’arresto per furto aggravato in flagranza.