Da Paola Ferrari: Congratulazioni ai Carabinieri per aver sventato un tentativo di furto ai danni di un’ anziana

Il Garante degli Anziani del Comune di Alessandria, esprime il proprio plauso e profonda gratitudine ai Carabinieri di Alessandria per il brillante intervento che ha permesso di sventare un tentativo di furto ai danni di una donna anziana alla quale era stata sottratta la borsa con la nota “tecnica delle monetine”. Col bancomat rubato, due donne – poi tratte in arresto in flagranza di reato – avevano appena prelevato mille euro dal conto dell’anziana. Grazie alla loro prontezza e professionalità, i militari sono riusciti a intercettare e fermare le responsabili prima che potessero portare a termine il loro odioso crimine, dimostrando ancora una volta il loro impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili. L’operato delle forze dell’ordine è fondamentale per contrastare questi odiosi reati e il loro intervento tempestivo ha evitato che una nostra concittadina ne cadesse vittima. Invitiamo tutti i cittadini, soprattutto gli anziani, a prestare massima attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle autorità. Queste azioni spregevoli, rivolte verso tutti noi, assumono particolare gravità se commesse nei confronti di persone fragili come gli anziani, spesso soli. Il nostro lavoro è anche quello di dialogare con le Forze dell’Ordine – per collaborare a strategie efficaci – che ringraziamo, compresa la Polizia Locale che ha dedicato risorse umane e strumenti specifici per sentirsi più vicina ai cittadini.

