Dopo 50 anni Brigatisti a processo per l’omicidio dell’appuntato D’Alfonso

Alessandria – Per gli omicidi non esiste prescrizione per cui a distanza di 50 anni stamane è legittimamente iniziato il processo ai responsabili della morte dell’appuntato dei Carabinieri Giovanni D’Alfonso. Sul banco degli imputati (assenti giustificati) i tre ex brigatisti rossi Renato Curcio e Mario Moretti, 84 e 79 anni, e il militante Lauro Azzolini, 79 anni. Lo scontro a fuoco, dove morì anche Mara Cagol ex moglie di Curcio, s’è verificato il 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, nel Comune di Arzello, nell’acquese. Parte civile Bruno, figlio del Carabiniere ucciso che nel dicembre del 2021 fece riaprire l’indagine con un esposto cui era allegato un libro, “L’invisibile”, scritto dai giornalisti Simona Folegnani e Bernardo Lupacchini, dedicato alla vicenda.