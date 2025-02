Lotta all’ospedale fra la vita e la morte l’uomo di 35 anni che ha tentato il suidicio ieri sera buttandosi sotto un treno

Finale Ligure (Savona) – Lotta fra la vita e la morte l’uomo di 35 anni che ha tentato il suicidio gettandosi sotto un treno in transito in stazione verso le sette e mezza di ieri sera. Subito è stata interrotta la circolazione ferroviaria e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine che indagano su quanto avvenuto. L’uomo è stato soccorso e trasferito in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato in codice rosso. Oggi le sue condizioni rimangono stazionarie. Appena dopo il tragico incidente sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno organizzato il trasporto al pronto soccorso, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’Autorità Giudiziaria. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa due ore.