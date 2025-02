Pallacanestro Serie B – Una partita senza storia per il Gulliver Derthona distrutto a Lucca

Lucca (๐๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐‚๐ฅ๐ฎ๐› ๐‹๐ฎ๐œ๐œ๐š โ€“ ๐†๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐ข ๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š 87-44) – Un Gulliver Derthona rimaneggiato esce sconfitto anche nella seconda giornata del Play-in Gold di Serie B Interregionale, perdendo contro il Basketball Club Lucca con un punteggio di 87-44 in favore dei toscani. ย La partita al Pala Tagliate di Lucca dura solo due quarti, con i ragazzi di coach Ansaloni che chiudono il primo periodo in vantaggio grazie a buone scelte offensive. Tuttavia, nel secondo quarto la squadra di casa cambia marcia, ribaltando rapidamente il punteggio e andando negli spogliatoi con un vantaggio di 6 punti. La seconda metร della gara รจ a senso unico, con i toscani in totale controllo. Il Gulliver, in difficoltร a creare tiri facili, alza bandiera bianca e subisce la sconfitta nel secondo incontro dโ€™andata. Il prossimo impegno per il Gulliver รจ fissato per sabato 1 marzo alle ore 18:00, in casa al Pala Camagna, contro la B.C. Servizi Basket Aretina.

๐๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐‚๐ฅ๐ฎ๐› ๐‹๐ฎ๐œ๐œ๐š โ€“ ๐†๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐ข ๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š 87-44ย (18-20, 38-32, 64-40)

๐‹๐ฎ๐œ๐œ๐š: Landucci, Drocker 5, Donati 5, Lippi 7, Dubois 14, Barsanti 9, Simonetti 21, Tempestini 17, Del Debbio 5, Pierini 4, Trentin, Cirrone. All.Pirrone.

๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š: Fonio Fracchia 2, Fogliato 14, Albertinazzi 3, Borasi, Korlatovic 8, Brizzi 5, Bordoni, Di Meo 10, Bresciani, Flueras 2. All. Ansaloni.

๐€๐ซ๐›๐ข๐ญ๐ซ๐ข: Rossetti e Cavasin.