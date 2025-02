Per il disastro ferroviario di Pioltello assolta Rfi

Milano – Stamane il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di primo grado sul disastro ferroviario di Pioltello con ben otto assoluzioni e una sola condanna. L’incidente è avvenuto la mattina del 25 gennaio 2018 sulla ferrovia Milano-Venezia. Il treno regionale 10452 di Trenord, carico di pendolari, proveniente da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, deragliò poco dopo essere transitato dalla stazione di Pioltello-Limito, causando tre morti e 46 feriti. Quasi tutti gli imputati sono stati assolti dai giudici milanesi. Le accuse, a vario titolo, sono di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. La corte ha assolto l’ex amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, per cui la procura aveva chiesto 8 anni e 4 mesi, stessa richiesta fatta anche per Umberto Lebruto, allora direttore produzione di Rfi, e anch’esso assolto. Verdetto uguale per Vincenzo Macello, ex direttore della Direzione territoriale produzione di Milano e Andrea Guerini. L’unico condannato è Marco Albanesi, l’allora responsabile dell’unità manutentiva di Brescia di Rfi. Anche la stessa Rfi – per cui i pm avevano proposto una sanzione pari a 900mila euro – è stata assolta ‘per insussistenza del reato presupposto’. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni. Secondo le perizie il deragliamento fu dovuto a un giunto in “pessime condizioni” che portò alla rottura di un pezzo di rotaia per 23 centimetri. Secondo i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti il tutto sarebbe legato a una serie di omissioni nella manutenzione. Per questo motivo il treno regionale 10452 di Trenord Cremona-Milano Porta Garibaldi, con a bordo 350 viaggiatori, è deragliato all’altezza di Pioltello alle 6:57. Di quelle 350 persone oltre 200 rimasero ferite e tre di loro morirono. Pierangela Tadini, 51 anni, originaria di Caravaggio ma da anni residente a Vanzago; Giuseppina Pirri, 39 anni di Cernusco sul Naviglio e che da un po’ si era trasferita a vivere Capralba insieme alla sorella e ai genitori; infine, Maddalena Milanesi, 61 anni, dottoressa dell’ospedale Carlo Besta di Milano.