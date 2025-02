Picchia i genitori: arrestato

Biella – Gli Agenti della Questura hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni che abita coi genitori anziani per aver maltrattato i propri genitori. I maltrattamenti purtroppo si ripetono con una certa violenza ma sabato scorso nella casa di Biella in cui vive tutta la famiglia per il figlio sono scattate le manette che gli hanno messo i poliziotti nuovamente intervenuti chiamati dai due anziani terrorizzati. Oltre all’arresto per il quarantanovenne è scattata anche la misura dell’allontanamento. L’uomo era già stato condannato due volte sempre per lo stesso motivo: nel primo caso la condanna era stata di due anni con la condizionale, poi revocata quando al computo si erano aggiunti gli ulteriori quattro mesi della seconda condanna che, se dovese diventare definitiva, potrebbe portarlo direttamente in carcere. La difficile situazione è iniziata quando l’uomo, anni fa, ha perso il lavoro da operaio in un’azienda al momento in cui questa ha chiuso, e non è più riuscito a trovare un altro lavoro, iniziando una spirale discendente che lo avrebbe portato a contatto con l’abuso di alcol e con gli stupefacenti.