Scontro fra due auto: uomo incastrato tra le lamiere contorte salvato dai pompieri

Vercelli – È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane verso le 8:30 sulla Strada Provinciale 596 in direzione Palestro tra due autovetture. Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto all’estrazione mediante tecniche Tpss (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) di uno degli occupanti, un uomo di 40 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara, mentre l’altro era già fuori dall’abitacolo sottoposto alle cure dei sanitari. Presenti sul posto anche gli agenti delle Polizia Locale.