Trovato morto nel bosco l’uomo di 49 anni scomparso da casa sabato sera

Fortunago (PV) – Ieri è stato trovato in un bosco della zona collinare il cadavere dell’uomo di 49 anni residente in Località di Sant’Eusebio scomparso da casa la sera di sabato 22 febbraio. Dopo due giorni di ricerche, il suo corpo è stato individuato in una radura. Era stato visto per l’ultima volta sabato sera mentre percorreva in moto una stradina secondaria. L’allarme è scattato domenica mattina, quando la sorella (preoccupata per il mancato contatto) ha raggiunto la sua abitazione senza trovarlo. Il cellulare squillava a vuoto e, temendo il peggio, ha immediatamente allertato i Carabinieri. Le operazioni di ricerca, iniziate nel pomeriggio di domenica, hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Carabinieri e nuclei cinofili, col supporto di droni per la perlustrazione dall’alto. In serata, i primi indizi: la moto e il casco dell’uomo sono stati trovati in una radura ai margini di un’area boschiva. Finalmente ieri pomeriggio il corpo del motociclista è stato trovato vicino a un sentiero, a qualche centinaio di metri dal punto in cui era stata ritrovata la sua moto. Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.