Calcio Coppa Italia Serie A – Arnautovic mette le ali all’Inter che si sbarazza della Lazio e vola in semifinale

Milano (Inter – Lazio 2-0) –Nei quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter batte la Lazio 2-0 a San Siro e vola in semifinale. Decidono un eurogol di Arnautovic al 39′ (gran tiro al volo da fuori area) e un rigore procurato da Correa e trasformato da Calhanoglu al 77′. In semifinale la squadra di Inzaghi troverà, ad aprile, il Milan: sarà un doppio derby, tra andata e ritorno, a decidere la finalista.

Inter -Lazio 2-0

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (dal 22′ Dumfries), Frattesi (dal 38′ st Barella), Asllani (dal 19′ st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (dal 19′ st Bastoni); Taremi Arnautovic (dal 19′ st Correa). In panchina: Calligaris, Acerbi, Alexiou, Berenbruch, L. Martinez, Taho, De Pieri, Mkhitaryan, Cocchi, Topalovic. All.: Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli (dal 1′ st Gila), Pellegrini (dal 17′ st Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dal 33′ st Ibrahimovic, Dia, Zaccagni (dal 17′ st Pedro); Tchaouna (dal 17′ st Noslin 5. In panchina: Provedel, Provstgaard, Belahyane, Furlanetto, Marusic. All.: Baroni.

Gol: pt 39′ Arnautovic (I); st’ 22′ st (r) Calhanoglu (I).

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Asllani (I), Isaksen (L), Pellegrini (L), Gigot (L), Guendouzi (L), Ibrahimovic (L), Dumfries (I).

