Palestro (PV) – Stamane verso le otto e mezza per cause in corso di accertamento sulla SP596 in direzione Palestro due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto all’estrazione dalle lamiere contorte uno degli occupanti (un uomo di 40 anni) che è stato successivamente trasportato all’ospedale di Novara in codice rosso, mentre l’altro era già fuori dall’abitacolo alle cure dei sanitari del 118.