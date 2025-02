I Carabinieri recuperano bagagli e beni di una famiglia cinese derubata all’Outlet di Serravalle Scrivia che li ha ringraziati dalla Cina via mail

Serravalle Scrivia (AL) – Una famiglia di Shanghai in vacanza in Italia è stata derubata dei bagagli e dei beni al seguito mentre era all’Outlet. Al ritorno alla vettura parcheggiata, i turisti cinesi hanno scoperto che il bagagliaio era stato forzato e tutti gli effetti personali erano stati rubati. Valigie, acquisti, documenti e oggetti di valore erano spariti. Sul posto i Carabinieri di Novi Ligure che non hanno perso tempo e hanno immediatamente iniziato le indagini. Hanno effettuato i riscontri del caso scoprendo che i ladri erano in due e avevano saccheggiato non solo la vettura della famiglia cinese, ma anche quelle di altri turisti. In aiuto ai colleghi di Novi gli Uomini della Benemerita di Voghera hanno intercettato un’auto rubata con targhe clonate. Fermato il veicolo, a bordo sono stati trovati due individui, un maggiorenne e un minorenne, e parte della refurtiva proveniente dall’Outlet. Il conducente (maggiorenne) è stato arrestato per ricettazione e possesso di strumenti di effrazione, mentre il complice minorenne è stato denunciato. Attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza, gli investigatori hanno individuato altre auto saccheggiate, anche queste prese a noleggio da turisti stranieri. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, gran parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Successivamente i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il recapito della famiglia cinese e si sono messi in contatto con loro. Considerato il valore degli oggetti recuperati e l’importanza dei bagagli personali, è stata organizzata una spedizione per restituire tutto direttamente in Cina. La famiglia ha ricevuto i propri effetti a Shanghai e ha espresso con una e-mail grande riconoscenza nei confronti dell’Arma.

Foto: La Repubblica