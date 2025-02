Pallacanestro Serie A2 – Il Torino non si ferma e vince anche a Rimini

Rimini (Rimini – Torino 80-85) – Una vittoria di carattere e concretezza: la Reale Mutua Torino continua la sua marcia trovando il suo quarto successo in cinque partite, il terzo consecutivo. contro Riviera Banca Basket Rimini. La vittoria di questa sera è una di quelle che fanno le onde, con i gialloblù che hanno espugnato il Flaminio di Rimini, battendo la seconda forza del campionato. Il successo contro i romagnoli è una grande conferma dei progressi, a livello di gioco e personalità, della squadra torinese dall’inizio della gestione di coach Paolo Moretti. La Reale Mutua torna a casa con i due punti dopo aver condotto per gran parte dell’incontro, resistendo con carattere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. La vittoria contro Torino porta la firma di Maximilian Ladurner, autore di un massimo in carriera da 19 punti che conferma la crescita del giovane lungo Gialloblù. Il risultato finale è 80-85.

Rimini – Torino 80-85 (14-19, 32-42, 56-63)

Rimini: Grande 7, Marini 13, Anumba 2, Johnson 20, Camara 10, Robinson, Bedetti, Simioni 18, Tomassini 10, Masciadri, Amaroli. All. Dell’Agnello.

Torino: Schina 8, Taylor 19, Severini 3, Ajayi 24, Seck , Montano 7, Garuzzo, Ghirlanda 2, Avino, Landi 6, Ladurner 16 All. Moretti.

Arbitri: Vita, Centonza, Bertuccioli.

Tiri liberi: Rimini 8/10, Torino 18/25.

Rimbalzi: Rimini 43, Torino 35.

Assist: Rimini 16, Torino 10.