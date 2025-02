Pallacanestro Serie A2 – La Juvi Ferraroni Cremona scivola verso il basso

Cremona (Juvi Ferraroni Cremona -Urania Milano 71-79) – La Juvi Ferraroni non può permettersi passi falsi sul parquet di casa del PalaRadi se vuole continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza. Questo lo sanno benissimo sia il coach Bechi che i giocatori che dovranno sempre far valere il “fattore campo. Purtroppo ciò non è avvenuto contro l’Urania Milano che ha prevalso 79 a 71 a Ca’ de’ Somenzi. Le due squadre erano prive dei loro uomini di punta: l’Urania della star Ale Gentile e Cesana (solo in panchina per onor di firma) mentre la Juvi dell’infortunato Tortù e di Almeida impegnato con la nazionale di Capo Verde. la Ferraroni ha offerto un’opaca prestazione e non ha mai imposto il suo gioco alla partita. La Wegreenit ha fatto valere comunque la sua qualità in particolare di Udanoh, Potts (nel momento decisivo), Ndzie, Amato e Maspero.

Juvi Ferraroni Cremona -Urania Milano 71-79 Parziali 13-14, 31-32, 50-58

Juvi Ferraroni Cremona: Bertetti 15, Massone, Polanco 22, Giombini 5, Morgillo 13, Polanco 22, La Torre 1, Barbante 4, Zampogna 11, Frigerio e Bruni ne. All. Bechi.

Urania Milano: Udanoh 13, Potts 18, Amato 15, Cavallero 7, Anchisi 3, Leggio 3, Cesana, Maspero 16, Ndzie 4. Cesana, Germani e Bracale ne. All. Cardani.