Pallacanestro Serie B – Novesi nell’Olimpo

Casale Monferrato (Novipiù Monferrato Basket – SAE Scientifica Legnano 82-75) – Grandissima prestazione della Novipiù Monferrato Basket che nel turno infrasettimanale ferma in casa la forte Legnano con una partita di spessore e determinazione. 82-75 il risultato finale con Niccolò Martinoni miglior realizzatore dei Rossoblù con 22 punti a referto.Coach Corbani conferma il quintetto già visto nelle ultime uscite con Guerra e Vecerina insieme, Pepper, Martinoni e Wojciechowski a completare. Pronti via i ritmi sono alti, come ci si aspettava. Legnano è squadra solida e ben organizzata, anche se non sta attraversando il suo miglior periodo di forma.Corbani pesca dalla panchina il giovane Luca Ravioli che disputa una partita eccezionale, 10 minuti e 5 punti alla prima gara vera della sua carriera per il prodotto del settore giovanile monferrino, pressione difensiva e un paio di canestri di personalità. Jakub Wojciechowski domina sotto le plance, raccogliendo rimbalzi cruciali e convertendoli in punti. Dalton Pepper contribuisce con tiri dalla distanza, e la squadra di casa riesce a ribaltare il punteggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio 38-37.Nell’ultimo periodo, Legnano tenta la rimonta. Guglielmo Sodero e Francesco Oboe segnano canestri importanti, Nik Raivio che fino ad ora non aveva brillato mette in mostra tutto il suo talento e con 2 triple riavvicina pericolosamente Legnano ai rossoblù. Ma nel finale Vecerina è una sentenza e inchioda il punteggio sul 82-75. Grande soddisfazione per tutti i ragazzi che hanno offerto una prova sontuosa contro una delle migliori squadre del campionato. Prestazioni da sottolineare quelle dei due lunghi monferrini Martinoni 22 punti e 13 rimbalzi, e Wojciechowski: 16 punti e 7 rimbalzi.

Novipiù Monferrato Basket – SAE Scientifica Legnano 82-75 (20-24, 18-13, 22-15, 22-23)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 22 (6/15, 1/5), Jakub Wojciechowski 16 (8/10, 0/1), Dalton Pepper14 (4/11, 2/5), Umberto Stazzonelli 12 (3/5, 0/0), Simone Vecerina 9 (2/6, 1/5), Luca Ravioli 5 (2/2, 0/0), Francesco Guerra 2 (1/2, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani.

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 18 (4/13, 3/3), Francesco Oboe 12 (3/5, 1/3), Guglielmo Sodero 11 (5/8, 0/1), Pietro Agostini 11 (3/4, 1/2), Mattia Mastroianni 7 (1/4, 1/3), Ezio Gallizzi 7 (2/7, 1/2), Andrea Quarisa 3 (1/4, 0/0), Guido Scali 3 (0/1, 0/1), Francisco Fernandez 3 (0/0, 1/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0). Coach Piazza.

Foto: Milano Sportiva