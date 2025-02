Rom aggredisce un’infermiera che era andata a soccorrerlo col 118 per un malore e una poliziotta in Questura

Pavia – Nel tardo pomeriggio di martedì (ma la notizia è uscita oggi) un Rom di 51 anni residente al campo nomadi di Viale Bramante è stato arrestato per resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Quel pomeriggio l’uomo è stato colto da malore all’autostazione di Viale Trieste per cui è intervenuta l’ambulanza del 118 ma, all’arrivo dei soccorritori, s’è avventato contro un’infermiera della Croce Rossa per il fatto che l’aveva riconosciuto ricordando che lo scorso 18 febbraio era stata aggredita dallo stesso individuo mentre era a bordo di un’ambulanza. Anche questa volta la situazione è degenerata rapidamente: il Rom ha attaccato nuovamente la volontaria, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per cui l’hanno portato in Questura, ma lì la sua furia non s’è placata. Ha infatti colpito con calci e pugni una poliziotta, provocandole ferite alla gamba e alla mano, giudicate guaribili in una settimana. A quel punto, è scattato l’arresto con le accuse di resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Arresto convalidato dal giudice che ha imposto al 51enne l’obbligo di firma, in attesa della prossima udienza fissata per l’11 aprile, e non la custodia cautelare in carcere.