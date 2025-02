Sparatoria fra due vicini di casa: un ferito grave, arrestato il feritore

Castiglione Chiavarese (GE) – Risveglio turbolento stamane in un quartiere in località Prato quando è scoppiata una lite tra due vicini durante la quale uno dei due ha sparato all’altro, Giuseppe Vadalà di 52 anni che ha impallinato l’altro, Matteo Bo di 42 anni, con tre colpi di pistola, per poi darsi alla fuga. La lite era scoppiata a causa della costruzione di un muretto nel terreno del Vadalà, nato in Calabria, ma da tempo residente nel Tigullio (possiede due saloni di parrucchiere a Sestri Levante). Dopo la sparatoria è scappato lasciando Bo in fin di vita e si è rifugiato a casa del fratello, a Casarza Ligure, abbandonando l’auto nelle vicinanze. I Carabinieri hanno quindi prima fatto irruzione nell’abitazione, senza però trovare traccia dell’uomo, e poi hanno monitorato i luoghi in cui avrebbe potuto trovare rifugio. Alla fine Vadalà si è consegnato, dopo avere parlato col suo avvocato al telefono ed essersi convinto a costituirsi. Il ferito, colpito in diverse parti del corpo, è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino, in condizioni gravissime e prognosi riservata. Secondo i primi rilievi è emerso che Vadalà nei terreni di sua proprietà aveva iniziato un’attività di allevamento di bestiame e da anni era entrato in contrasto con Bo, proprietario dei terreni vicini. Stamane i due si sono incontrati mentre Bo stava costruendo un muretto con gli operai ed è nata una lite. Vadalà a un certo punto ha estratto la pistola e fatto fuoco, poi è scappato. A chiamare il 112, intorno alle 8, è stata una donna che ha trovato il ferito rantolante per terra. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti l’auto infermierizzata e l’automedica Tango 1, la pubblica assistenza San Pietro Vara e l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in elicottero al San Martino di Genova, dove è arrivato poco prima delle 10. I Carabinieri che stanno effettuando le indagini, hanno raccolto gli elementi necessari per risalire alla dinamica dei fatti.