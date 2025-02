Arrestato minorenne con oltre 2 chili di droga in casa

Asti – Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio un minorenne che nascondeva in casa oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e resina di cannabis. Il giovane, che ha 17 anni, è stato fermato sulle zone del “Parco della Resistenza” e dei giardini di Piazza Roma, frequentate da molti giovani, anche minorenni. La droga è stata trovata nel corso di una perquisizione domiciliare dove sono stati trovati oltre 2,2 kg di droga, tra cui 1,3 kg di hashish, 295 grammi di marijuana, 638 grammi di resina di cannabis suddivisa in 12 vasetti e 24 sigarette elettroniche contenenti liquido a base di resina di marijuana. Oltre alle sostanze stupefacenti, la polizia ha trovato anche strumenti per il confezionamento e la vendita della droga: bilancini di precisione, coltelli per il taglio, una macchina per il sottovuoto e una somma di 475 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita. Ora il giovane spacciatore è finito nel carcere minorile di Torino, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.