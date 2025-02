Calcio Serie A – Il Milan segna per primo ma è raggiunto e battuto da un brillante Bologna

Bologna (Bologna – Milan 2-1) – Nel recupero della nona giornata di Serie A va ancora al tappeto il Milan, sconfitto 2-1 in rimonta per mano del Bologna al Dall’Ara. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato i Rossoneri stappano la partita al 43’ con l’azione personale di Leao. In avvio di ripresa Castro da due passi pareggia (48’), poi nel finale (82’) Ndoye anticipa Pavlovic e ribalta il risultato. Mister Italiano sale a 44 punti e stacca Conceicao, ottavo a quota 41.La squadra di Italiano sembra più brillante e cerca di innescare con continuità Ndoye e Dominguez, ma a pochi istanti dal duplice fischio i Rossoneri colpiscono a sorpresa: lancio lungo di Maignan, spizzata di Gimenez per la corsa di Leao, che supera Skorupski e firma l’1-0 al 43’. In apertura di secondo tempo i Rossoblù rispondono: punizione dalla destra, deviazione di Fabbian e Castro da due passi non sbaglia, segnando l’1-1. La rete segnata dona nuovo coraggio agli emiliani, che guadagnano più metri e sempre più fiducia. Italiano getta nella mischia Odgaard e Cambiaghi, e i cambi danno ragione al tecnico ex Fiorentina: all’82’ è infatti proprio Cambiaghi a crossare in mezzo dalla sinistra e trovare la zampata di Ndoye, che anticipa Pavlovic e completa la rimonta con il gol del 2-1.

Bologna – Milan 2-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, (dal 38’ st Calabria), Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson (dal 26’ st Pobega); Ndoye, Fabbian (dal 26’ st Odgaard ), Dominguez (dal 34’ st Cambiaghi ); Castro (dal 34’ st Dallinga ).In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Lucumi, Lykogiannis, Erlic, Moro, Orsolini, Aebischer, El Azzouzi. All.: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (dal 38’ st Abraham), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Leao, Felix (dal 16’ st Pulisic), Musah; Gimenez (dal 31’ st Jovic ). In panchina: Sportiello, Torriani, Terracciano, Bartesaghi, Tomori, Gabbia, Bondo, Sottil, Camarda, Chukwueze. All.: Conceicao.

Gol: 43’ Leao (M), 3′ st’ Castro (B), 37′ st Ndoye (B).

Arbitro: Mariani.

Ammoniti: Casale (B); Hernandez (M), Thiaw (M).

Foto: Adnkronos