Criminalità giovanile qui da noi: due arrestati per rapina impropria e per spaccio di stupefacenti, decine di persone controllate

Alessandria – Anche la provincia di Alessandria è stata coinvolta nella vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile.

Nello scorso fine settimana, infatti, personale della locale Squadra Mobile, con l’ausilio degli uomini del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile antidroga ha effettuato controlli straordinari nella città di Alessandria interessando le vie del centro, parchi pubblici, attività commerciali, zone limitrofe agli istituti scolastici superiori ed altre aree di aggregazione giovanile.

Positivo il bilancio dell’attività degli agenti che, oltre alle numerose identificazioni svolte, oltre 60 di cui un terzo pregiudicati, ha registrato due arresti in flagranza.

Nel primo caso gli operatori della Squadra Mobile hanno colto sul fatto di un giovane di origine tunisina per una tentata rapina in un negozio di abbigliamento del centro, giungendo sul posto proprio mentre il ragazzo tentava di darsi alla fuga.

Nel secondo caso, nei Giardini adiacenti la stazione, gli operatori hanno proceduto all’arresto di un altro soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente che, alla vista degli agenti e dell’unità cinofila antidroga provava a darsi a precipitosa fuga. Il ragazzo, una volta raggiunto e fermato, è stato trovato in possesso di dosi già suddivise di cocaina, hashish e di circa 600 euro di denaro contante.

Un’altra persona, inoltre, è stata denunciata per attività di spaccio e sono state elevate diverse sanzioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente.

Nelle due giornate dedicate, sono state impiegate 4 pattuglie della Questura, 2 del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte con sede a Torino ed in uno dei due servizi è stata impiegata una unità cinofila antidroga della Questura di Torino.