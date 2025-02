Disastro Italia in Champions: resta solo il Biscione contro Bayern e Barcellona favoriti

Milano – Il disastro delle italiane in Champions era in fondo, almeno statisticamente, annunciato, perché soltanto l’Inter presentava qualche chance in più rispetto alle altre squadre di Serie A all’inizio dei giochi.

Nelle scommesse calcio https://www.betfair.it/sport/football erano Real Madrid e Manchester City le favorite, buffo destino per la finale anticipata ai playoff e vinta dai campioni in carica, che oggi restano i favoriti assoluti. Per il Bologna non c’è stato niente da fare, anche l’Atalanta ha steccato insieme al Milan, ma il destino più crudele ha investito proprio la Juventus, che ha subito il ribaltone dal PSV.

Le quote e il cammino dell’Inter con le probabili avversarie

Mentre le altre italiane hanno dato grande prova di inadeguatezza, il Biscione ha chiuso il girone al quarto posto con 19 punti, a pari merito con Arsenal e Barcellona e soltanto a 2 punti dal primo posto, preso dal Liverpool con 21 punti.

Inoltre, tra le statistiche positive abbiamo la difesa più forte del torneo con 1 gol subito e ben 7 clean sheet, che mettono una seria ipoteca sulla quota 13 Antepost, che propone l’Inter vincente Champions 2024/2025.

Nel loro cammino i Nerazzurri se supereranno il Feyenoord potrebbero incontrare il Bayern Monaco ai quarti di finale e il Barcellona in semifinale, una strada per nulla semplice, infatti, i Blaugrana sono i secondi favoriti alla vittoria del torneo quotata a 5.5, mentre i Bavaresi vincenti sono quotati a 8.

Le avversarie di Carletto Ancelotti nella parte del tabellone dei Galacticos

Nelle quote champions https://www.betfair.it/sport/football/uefa-champions-league/228 i Galacticos guidati dall’imperatore di Champions, Carlo Ancelotti, sono quotati vincenti torneo a 4.33 e restano i favoriti assoluti, ma anche il loro cammino è denso di pericoli. Nella parte del tabellone del Real Madrid, ai quarti ci potrebbe essere l’Arsenal, quotato a 6.5 insieme al Liverpool, che potrebbe rivelarsi come semifinalista se batte il PSG.

Quali sono gli ingredienti di Ancelotti per vincere la Champions?

Diversi sono i vantaggi di Carletto per questa edizione di Champions, dove ha già dimostrato che il Real Madrid non muore mai e che è capace di battere anche l’ex favorita. Mbappe è sicuramente il miglior ingrediente del mago d’Europa, con i suoi 45 tiri totali, di cui 24 nello specchio della porta è il bomber che ci prova di più. Un altro ingrediente riguarda il blasone che custodisce il Real Madrid, che con 15 titoli domina l’albo d’oro della competizione. Di questi, tre coppe dalle orecchie immense le ha vinte Ancelotti, più due con il Milan, dimostrandosi il migliore allenatore d’Europa anche nei campionati nazionali più importanti: Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga Spagnola.

Outsider: i valori dei bookmaker per la vincente di Champions 2025

Tra le outsider, oltre al PSG quotato a 13 c’è anche l’Atletico Madrid quotato a 21, che agli ottavi dovrà battere i favoriti. Aston Villa e Leverkusen sono quotati a 34, mentre i vice campioni del Dortmund, con il miglior bomber di girone e playoff (Guirassy) sono quotati a 51.