Finto prete benedice la casa e si porta via tutti i soldi

Linarolo (PV) – Verso le nove di ieri mattina, dopo aver benedetto la casa di San Leonardo, località di Linarolo d’una pensionata di 72 anni, un sedicente prete, andando via ha arraffato circa 150 euro in contanti. I fatti: al campanello hanno suonato due persone, un uomo e una donna: “Sono un prete voglio benedirle la casa, mi apra”. E la donna ha aperto. I due sono entrati e il finto prete ha detto che doveva andare al piano di sopra per benedire il resto della casa. È salito in camera da letto, ha rovistato qua e là, trovando e rubando i soldi che c’erano in casa, circa 150 euro. La vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri di Belgioioso che stanno svolgendo le indagini.