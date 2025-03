Calcio Serie A – Una sorte avversa nega la vittoria all’Atalanta contro il Venezia

Bergamo (Atalanta – Venezia 0-0) – L’Atalanta spreca una grande occasione per mettere pressione nella serrata lotta per lo scudetto. Nella 27a giornata di Serie A la squadra di Gasperini non va oltre lo 0-0 col Venezia e resta alle spalle di Napoli e Inter a quota 55 punti. Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea spinge e crea, centra un palo con Zappacosta, un incrocio con Cuadrado, ma poco prima dell’intervallo rischia grosso su un inserimento di Zerbin. Nella ripresa poi i Nerazzurri provano a cambiare l’inerzia della gara coi cambi, ma Lookman fallisce una grande occasione e il risultato non cambia.

Atalanta – Venezia 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch (28′ st Pasalic), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (14′ st Bellanova ), De Roon Ederson, Zappacosta 5 (42′ st Ruggeri ); De Ketelaere (14′ st Maldini), Lookman; Retegui (28′ st Samardzic ). All.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Palestra, Brescianini. All.: Gasperini.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne (35′ st Marcandalli ), Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia (42′ st Conde), Busio (14′ st Doumbia), Ellertsson; Oristanio (14′ st Yeboah ), Maric (35′ st Duncan). All.: Joronen, Grandi, Carboni, Bjarkason, El Haddad, Gytkjaer, Fila. All.: Di Francesco.

Arbitro: Collu.

Ammoniti: Lookman (A); Radu, Perez (V).