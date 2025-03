Calcio Serie B – fra Sudtirol e Spezia Succede tutto nel primo tempo, ed è pari

Bolzano (Sudtirol-Spezia 1-1) – Finisce sul risultato 1-1 l’incontro Sudtirol-Spezia, anticipo della 28ª giornata del campionato di Serie B. Al Druso sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Raphael Odogwu che al 26′ manda in rete di testa un ottimo cross dalla sinistra di Casiraghi, sfruttando un mal posizionamento di Hristov in fase di marcatura. Tre minuti dopo, però, la formazione di Luca D’Angelo rimette la bilancia del risultato in parità con Ales Mateju che mette in porta un pallone messo in area da Bandinelli per sfruttare il suo inserimento dalla fascia opposta del campo. L’anticipo della 28ª giornata di Serie B si concretizza nel pareggio tra Sudtirol e Spezia, protagonisti di un vivace 1-1 al Druso di Bolzano.

Südtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Kofler (73′ Tait), Praszelik (61′ Belardinelli), Casiraghi (73′ Pyyhtiä), Barreca (61′ El Kaouakibi); Odogwu, Merkaj (83′ Rover). All.: Castori.

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, P. Hristov, Bertola; Mateju (84′ Elia), Vignali (65′ Kouda), S. Esposito, Bandinelli (73′ Cassata), Reca (73′ Aurelio); Colak (65′ Di Serio), F.P. Esposito. All.: D’Angelo.

Gol: 26′ Odogwu (Sü), 30′ Mateju (Sp).

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Recuperi: 3+4.

Ammoniti: Chichizola, Pietrangeli, P. Hristov, Cassat.

Foto: FC Sudtirol