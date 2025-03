Calcio Serie C – Giana Erminio si fa raggiungere in “Zona Cesarini” e pareggia col Lumezzane

Gorgonzola (Giana Erminio-Lumezzane 1-1) – All’ultimo respiro Tenkorang evita il ko al Città di Gorgonzola. Finisce 1-1 tra Giana Erminio e Lumezzane: dopo un primo tempo con poche occasioni, i milanesi sbloccano la contesa e sembrano poter amministrare il vantaggio, ma proprio nel recupero subiscono il gol del pareggio. Bicchiere mezzo pieno per i rossoblù: un punto che vale oro, a maggior ragione perché Pogliano e soci non sembravano in serata di grazia. Arriva così la terza X nelle ultime quattro gare.

Giana Erminio-Lumezzane 1-1

Giana Erminio (3-5-2): Mangiapoco 6; Previtali 6.5, Ferri 6, Scaringi 6; Caferri 6.5, Marotta 6, Nichetti 6, Pinto 6.5 (18′ st Lamesta 6), De Maria 6; Capelli 5.5 (18′ st Tirelli 6), Stuckler 7. In panchina: Pirola, Moro, Montipò, Ballabio, Avinci, Pala, Pirotta, Alborghetti, Bassanini, Piazza, Renda. All. Chiappella 6.

Lumezzane (3-5-2): Filigheddu 6; Pogliano 6, Dalmazzi 6 (24′ st Deratti 6), Pittino 6; Moscati 6 (41′ st Tremolada ng), Tenkorang 7, D’Agostino 5.5 (24′ st Pannitteri 5.5), Iori 6.5, Pagliari 5.5; Corti 6, Baldini 5 (18′ st Monachello 6). In panchina: Ottolini, Toniolo, Pisano, Piga, Scanzi, Ferro, Arici. All. Franzini 6.

Gol: st 4′ Stuckler (G), st 46′ Tenkorang (L).

Arbitro: Andeng Toma Mbei di Cuneo 6.

Ammoniti: Scaringi, Pinto, Pagliari, Monachello.

Corner: 5 – 4.

Recuperi: 1+5.

Foto: Milano Today