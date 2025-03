Calcio Serie C – Un secondo tempo da manicomio dà la vittoria all’Entella che prevale sul Pesaro

Pesaro (Vis Pesaro – Virtus Entella 0-1) – Contro la Vis Pesaro il match termina per uno a zero in favore degli ospiti. Partita che fila liscia con varie occasioni per parte fino a 5′ dalla fine del primo tempo: prima colpisce un palo Nicastro di testa poi compie un’autentica follia Neri che prende nel giro di 3′ due gialli e finisce la sua partita lasciando in 10 la Vis. Due legni per parte di Di Noia e Nicastro oltre a qualche sporadica sortita degli ospiti che segnano al 46′ di rigore: sul dischetto si presenta Castelli con il portiere che intuisce ma non basta. Secondo tempo altalenante con tanti scontri in mezzo al campo e poche emozioni.

Vis Pesaro – Virtus Entella 0-1

Vis Pesaro (3-4-2-1): 22 Vukovic; 6 Palomba (72′ Ceccacci) , 26 Coppola, 71 Tavernaro (1’st Peixoto) ; 13 Neri, 7 Pucciarelli(80′ Orellana) 10 Di Paola, 3 Cannavò; 17 Paganini (72′ Raychev), 90 Okoro(65′ Lari); 9 Nicastrò. All. Stellone.

Virtus Entella (3-5-2): 22 Del Frate; 15 Marconi, 6 Tiritiello, 23 Parodi; 26 Di Mario (84′ Portanova) , 7 Karic (63′ Lipari) 47 Di Noia (34′ Corbari) 24 Franzoni, 27 Boccadamo (84′ Bariti) ; 9 Castelli, 11 Fall (63′ Casarotto). All Gallo.

Gol: pt 46′ Castelli Rig.

Arbitro: Gianquinto.

Ammoniti: Okoro, Koric, Tiritiello, Marconi.

Espulsi: 43′ pt Neri.