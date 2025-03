Calcio Serie C – Uno-Due mortale per l’Union Clodense messa al tappeto da un Alcione Milano in grande forma

Milano (Alcione Milano – Union Clodiense 2-0) – L’Alcione torna a vincere in casa, lo fa contro l’Union Clodiense in una sfida fondamentale per la salvezza, lo fa in maniera convincente dopo 90 minuti che confermano il momento di crescita dopo la positiva prestazione contro la Triestina. Al rigore salvato da Pezzolato su Palombi (10’ st), l’Alcione risponde senza scomporsi e in 2 minuti chiude il match con i gol di Samele prima (11’ st) e Bonaiti dopo (13’ st), per una vittoria che porta 3 punti pesantissimi per tornare a salire in classifica e allontanarsi dalla zona playout.

Alcione Milano – Union Clodiense 2-0

Alcione Milano (4-3-1-2): Bacchin, Pirola, Ciappellano, Stabile, Chierichetti, Bright, Bonaiti, Lanzi (32’ st Renault), Invernizzi, Palombi (29’ st Morselli), Samele (32’ st Marconi). in panchina. Agazzi, Miculi, Pio Loco Boscariol, Caremoli, Dimarco, Pessolani, Bertolotti. All. Cusatis.

Union Clodiense: Pezzolato, Mora (6’ st Vukusic), Munaretto, Salvi, Lattanzio, Serena, Cester (16’ st Nelli), Biondi, Zigoni (22’ st Manfredonia), Sinani (6’ st Martignago). In panchina . Agosti, Kostadinov, Orfei, Scapin, Tavcar, Chiwisa, Regonesi. All. Tedino.

Gol: 11’ st Samele (A), 13’ st Bonaiti (A).

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Ammoniti: Sinani (C), Sinn (C), Serena (C), Pirola (A).

Foto: Chioggia Notizie