Professore palpeggiava le specializzande: condannato

Pavia – Il professor Francesco Mojoli, responsabile della terapia intensiva del Policlinico San Matteo e docente universitario, è accusato di molestie su 11 specializzande. In tribunale, il professore aveva già patteggiato una condanna a due anni, con pena sospesa, ma l’Università di Pavia l’ha ufficialmente sospeso a conclusione del procedimento disciplinare interno avviato nei suoi confronti. Le indagini sono partite da un questionario anonimo proposto dall’Ateneo, al quale diverse specializzande hanno risposto denunciando episodi di molestie sessuali. Secondo le testimonianze, durante le attività didattiche il medico avrebbe messo in atto comportamenti inappropriati, simulando atti sessuali e palpeggiando le specializzande. A seguito di queste segnalazioni, l’Università di Pavia ha avviato un’indagine interna, mentre Mojoli ha deciso di dimettersi dalla direzione della scuola di specializzazione, continuando comunque a insegnare. Il tutto è finito in tribunale per un’inchiesta giudiziaria che si è conclusa col patteggiamento a due anni di reclusione. In seguito alla condanna, il medico era già stato sospeso dalla guida della Rianimazione del Policlinico San Matteo.