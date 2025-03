Calcio Serie A – Il Toro carica e con un gol per tempo infilza il Monza

Monza (Monza-Torino 0-2) – Nel ventisettesimo turno di Serie A arriva un altro ko per il Monza, sconfitto 2-0 tra le mura casalinghe dell’U-Power Stadium per mano del Torino. Primo tempo a correnti alternate, ma al 41’ la zampata di Elmas su cross di Lazaro porta avanti gli ospiti. Nella ripresa gli uomini di Nesta cercano il pari, ma vengono puniti al 66’ dal primo gol in Serie A di Casadei, su errore di Palacios. Brianzoli sempre più giù, ultimi a 14 punti. Gli uomini di Nesta sembrano prendere sempre più coraggio e guadagnano metri, ma nel loro miglior momento subiscono l’1-0: cross dalla destra di Lazaro e inserimento perfetto di Elmas, che buca Turati per il vantaggio del Toro: all’intervallo i piemontesi sono avanti. In avvio di presa la formazione allenata da Nesta torna a premere sull’acceleratore, alla ricerca del pari. Verso l’ora di gioco Zeroli ha la grande chance dell’1-1, ma Maripan è autore di un salvataggio miracoloso che evita il pari. Il primo gol in Serie A dell’ex Chelsea manda al tappeto i Biancorossi, che nel finale cercano di accorciare le distanze più per inerzia che attraverso idee. Vince il Torino 2-0 e sale a 34 punti. Monza bloccato a quota 14, sempre più fanalino di coda del Campionato.

Monza-Torino 0-2

Monza (3-5-2): Turati ; D’Ambrosio (dal 26’ st Ciurria ), Izzo , Palacios ; Pereira , Birindelli (dall’11’ st Urbanski ), Bianco , Zeroli (dal 26’ st Vignato ), Kyriakopoulos ; Keita (dal 31’ st Castrovilli), Ganvoula (dall’11’ st Dany Mota ). In panchina. Mazza, Pizzignacco, Lekovic, Brorsson, Colombo, Pessina, Forson, Martins, Petagna. All. Nesta.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic ; Walukiewicz , Coco , Maripan , Biraghi ; Ricci , Casadei (dal 35’ st Gineitis ); Lazaro (dal 23’ st Karamoh ), Vlasic , Elmas (dal 45’ st Linetty ); Adams (dal 23’ st Sanabria ). In panchina. Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Sosa, Dembele, Ilic. All. Vanoli.

Gol: 41’ Elmas (T), 66’ Casadei (T).

Arbitro: Rapuano.

Ammoniti: Birindelli (M), Palacios (M); Karamoh (T), Coco (T).

Foto: Sky Sport