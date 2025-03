Calcio Serie A – Fra Genoa ed Empoli nervi a fior di pelle ma poi prevale un innocuo pareggio

Genova (Genoa – Empoli 1-1) – L’Empoli sogna a lungo il ritorno a una vittoria che manca ormai da inizio dicembre, ma viene condannato dal suo portiere. Contro il Genoa arriva solo un pareggio, che muove parzialmente la classifica dei toscani e li porta a -1 dal quartultimo posto del Parma. Aveva aperto le danze Grassi su azione da corner (36′), poi la follia di Silvestri: clamorosa papera sulla girata di Vasquez e 1-1 all’81’. Il Genoa resta così imbattuto in casa nel 2025. Sfuma in extremis la vittoria dell’Empoli, condannato dalla papera di Silvestri: col Genoa è 1-1, nessun blitz-salvezza per D’Aversa. Regna l’equilibrio nei primissimi minuti a Marassi, coi toscani che alzano progressivamente il baricentro. Una vittoria consegnerebbe infatti il sorpasso sul Parma, dunque la gara col Genoa è fondamentale per D’Aversa e per i suoi. Al 36′ arriva il gol dei toscani: l. Tutto nasce da un corner battuto da Pezzella, con Leali che smanaccia e la rete di Grassi: la sfera arriva sul suo destro, ecco l’1-0 dell’Empoli. Il Genoa pareggia infatti all’81’, su azione da corner: girata di Vasquez, il portiere si fa sfuggire la palla dalle mani e realizza di fatto l’1-1. Il suo errore fa sfumare la vittoria dell’Empoli, che non si rende più pericoloso e si arrende al pari: sfuma quel successo che manca dall’8 dicembre, toscani a -1 dalla zona-salvezza con 22 punti. Sale invece a quota 31 punti il Genoa, che resta imbattuto in casa nell’anno nuovo.

Genoa – Empoli 1-1

Genoa (4-4-1-1) – Leali; De Winter, Bani (10′ st Sabelli ), Vasquez , Aaron Martin; Zanoli (7′ st Ekhator ), Masini (22′ st Onana ), Frendrup, Miretti (7′ st Cornet ); Messias (22′ st Ekuban); Pinamonti. In panchina: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Hugo Cuenca, Matturro, Otoa, Badelj, Venturino. All. Vieira.

Empoli (3-5-2) – Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Henderson (41′ st Konaté ), Grassi, Maleh, Cacace; Esposito (24′ st De Sciglio ), Colombo (1′ st Kouamé). In panchina: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello. All. D’Aversa.

Gol: 36′ pt Grassi (E), 36′ st Vasquez (G).

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: Colombo (E), Zanoli (G), Maleh (E), Henderson (E).

Espulsi: Gemmi (ds Empoli) al 48′ st.

Foto: Ansa