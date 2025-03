Calcio Serie B – Col “coltello fra i denti” Catanzaro e Reggiana pareggiano

Catanzaro (Catanzaro – Reggiana 1–1) – Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti per la Reggiana, che al “Ceravolo” impatta 1-1 contro il Catanzaro al termine di una gara ricca di emozioni. I Granata, ben organizzati e pericolosi in contropiede, trovano il vantaggio con Vido nel primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio. Nella ripresa, però, la reazione dei padroni di casa costringe la squadra di Viali a rintanarsi nella propria metà campo, fino al gol del pari finale di Scognamillo. I Granata passano in vantaggio dopo 15′ con Vido e sfiorano il raddoppio più volte, ma nella ripresa subiscono il ritorno dei Giallorossi che trovano il pari con Scognamillo al 75′. Positiva la prestazione, che lascia ben sperare per il match col Cosenza.

Catanzaro – Reggiana 1–1

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (Buso al 84′), Bonini; Cassandro, Pagano (Seck al 67′), Petriccione, Pontisso (Pompetti al 58′), Situm; Iemmello, Pittarello (Biasci al 84′).In panchina: Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Ilie, La Mantia, Coulibaly, Corradi. Allenatore: Caserta.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Portanova (Girma al 73′), Marras (Vergara al 68′); Vido (Gondo al 67′). in panchina: Sposito, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Maggio, Urso, Kumi, Kabashi, Noahounou. Allenatore: Viali.

Gol: Vido (R) al 15′, Scognamillo (C) al 75′.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Ammoniti: Reinhart (R) al 38′, Vido (R) al 45’+3′, Iemmello (C) al 45’+3′, Gondo (R) al 70′, Caserta (dalla panchina del Catanzaro) al 72′, Scognamillo (C) al 79′, Brighenti (C) al 82′.

Corner: 6-2 al primo tempo, 9-3 al secondo tempo.

Recuperi: 2+6.

Foto: Quotidiano Sportivo