Calcio Serie B – Partita scialba, pareggio giusto

Modena (Modena – Cosenza 1-1) – Il Modena pareggia 1 a 1 contro il Cosenza, un risultato non soddisfacente arrivato contro un avversario di caratura inferiore ma stimolato dal cambio di allenatore in settimana con l’arrivo del duo Tortelli-Belmonte al posto di Alvini. I calabresi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Artistico senza subire praticamente niente, nella ripresa i Canarini crescono fino a culminare nel gol al 85′ di Mendes.

Modena – Cosenza 1-1

Modena (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Cauz, Zaro; Idrissi (31’st Bozhanaj), Santoro, Duca (26’st Kamate), Gerli, Palumbo; Caso (1’st Gliozzi), Defrel (1’st Mendes). in panchina.: Seculin, Beyuku, Battistella, Magnino, Vulikic, Caldara, Cotali, Botteghin. All.: Mandelli.

Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Charlys, Gargiulo, Kouan, Ciervo (30’st Zilli); Fumagalli (18’st Mazzocchi), Artistico (30’st D’Orazio). in panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, Cruz, Rizzo Pinna, Ricci, Kourfalidis, Hristov. All.: Tortelli e Belmonte.

Gol: 29’pt Artistico (C), 40’st Mendes (M).

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Ammoniti: Gliozzi, Duca e Idrissi nel Modena e Artistico nel Cosenza.

Recuperi: 1+4.

Foto: Modena FC