Calcio Serie C – In pieno recupero il Legnago in dieci batte il Milan U23

Legnago (Legnago Salus – Milan U23 2-1) – Si chiude la sfida tra Legnago Salus e Milan Futuro che vale la giornata ventinove: Rossoneri per la prima volta con un nuovo allenatore, Massimo Oddo, subentrato a Daniele Bonera dopo l’esonero della scorsa settimana. Al 18′ il Milan trova il vantaggio. Ripartenza perfetta di Omoregbe che recupera palla direttamente da un calcio d’angolo avversario: l’esterno riparte palla al piede, percorre tutto il campo e si presenta davanti a Perucchini prima di batterlo. In pieno recupero arriva il clamoroso pareggio del Legnago in dieci uomini. Diaby sfrutta un errore di Vos, si presenta in area di rigore e batte Raveyre. 1-1. Nel finale succede di tutto: al 90′ rigore per il Legnago! Uscita in ritardo di Raveyre sull’avversario, è fischiato calcio di rigore per il Legnago: Bombagi dagli undici metri spiazza Raveyre. 2-1 per il Legnago nonostante l’inferiorità numerica.

Legnago Salus – Milan U23 2-1

Legnago Salus: Perucchini F., Ruggeri G. (dal 16′ st Koblar L.), Tanco G. J., Noce M., Muteba V., Leoncini M., Diaby A. (dal 33′ st Dore S.), Bombagi F., Zanetti L. (dal 1′ st Casarotti E.), Svidercoschi S. (dal 32′ st Spalluto S.), Basso Ricci A. (dal 26′ st Franzolini A.). In panchina: Ballan L., Banse O., Berto A., Casarotti E., Dore S., Franzolini A., Koblar L., Morello M., Peschetola L., Rigon A., Spalluto S., Tonica D., Vitale V. All.: Contini

Milan U23: Raveyre N., Minotti G., Camporese M., Bozzolan A., Vos S. (dal 1′ st Malaspina M.), Branca S., Sia D. (dal 22′ st Alesi G.), Quirini E., Fall M. (dal 22′ st D’Alessio L.), Magrassi A., Omoregbe B. (dal 22′ st Turco N.). In panchina : Alesi G., Comotto C., D’Alessio L., Hodzic D., Ianesi S., Magni V., Malaspina M., Nava L., Paloschi D., Turco N., Zukic D. All.: Oddo.

Gol: al 17′ pt Omoregbe B. (Milan U23), al 45’+2 pt Diaby A. (Legnago Salus), al 46′ st Muteba V. (Legnago Salus) .

Arbitro: Mucera di Palermo.

Ammoniti: al 10′ st Tanco G. J. (Legnago Salus) al 29′ pt Vos S. (Milan U23), al 9′ st Fall M. (Milan U23).

Espulsi: al 43′ pt Leoncini M. (Legnago Salus).

Foto: Quotidiano Sportivo