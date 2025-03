Precipita ultraleggero, muore il pilota

Sannazzano de’ Burgondi (PV) – Oggi verso mezzogiorno un pilota di 67 anni di Lissone (MI) ha perso la vita prepitando per cause in corso di accertamento col suo ultraleggero nei campi vicini alla raffineria Eni in via dell’Industria. L’ultraleggero, un autogiro partito da Senago e diretto all’aviosuperficie di Mezzana Bigli, si è improvvisamente schiantato al suolo. Il pilota, unico occupante del velivolo, è deceduto sul colpo. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Presenti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Pavia e i Carabinieri di Voghera che hanno raccolto gli elementi necessari alla ricostruzione del tragico incidente. Secondo una prima ricostruzione, la causa dello schianto potrebbe essere stata la rottura di una delle pale dell’autogiro durante il volo, provocando la caduta in picchiata del velivolo. L’autogiro (nella foto a lato), noto anche come girocottero, è un particolare tipo di velivolo che combina elementi degli aerei e degli elicotteri. Dispone di un’ala rotante che genera portanza e di un motore che spinge in avanti, consentendo il volo. A differenza degli elicotteri, però, il rotore principale non è alimentato direttamente dal motore ma ruota liberamente grazie alla corrente d’aria.