Ragazzi truffati alla Fiera dei fumetti Megacon a Genova: la Polizia ha arrestato tutti i ladri

Genova – Ieri pomeriggio Agenti delle Volanti hanno denunciato cinque italiani per truffa aggravata e molestie. Dopo diverse segnalazioni al 112 le Volanti sono intervenute alla Fiera dei fumetti Megacon a Genova, dove alcune persone chiedevano denaro in maniera insistente e aggressiva per vendere delle cartoline ai ragazzi presenti alla Fiera del mare. Un uomo ha riferito che due persone avrebbero raggirato il figlio minore, sottraendogli del denaro. Gli agenti sulla base della descrizione della vittima hanno riconosciuto due dei molestatori che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Una volta raggiunti, hanno iniziato ad inveire contro di loro e uno di essi, quello di 32 anni, anche ad opporre una forte resistenza nei confronti di un agente che ha riportato 5 giorni di prognosi per contusioni. Un terzo, un uomo di 40 anni, in possesso di soldi di piccola taglia e cartoline pronte allo smercio, si è avvicinato agli agenti con fare minaccioso in difesa dei suoi due sodali, ed è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Ma gli agenti del Commissariato Centro sono stati avvicinati anche da altre due vittime che riferivano di essere stati importunati da venditori di cartoline che, con fare aggressivo, pretendevano da loro dei soldi.

Addirittura, due di loro esigevano la banconota da 20 euro che gli avevano visto nella tasca del giubbotto, che la vittima, spaventata, gli ha dato. Ma i due malviventi, nel vedere anche una carta di credito, portavano con forza il ragazzo a una filiale di Via Cecchi e lì, solo grazie al tempestivo intervento di un passante che poi chiamava a sua volta il 112, l’azione era interrotta. Quando la vittima è ritornata in fiera, ha raccontato l’accaduto agli uomini della Volante. Per i presunti autori dell’estorsione, il 23enne era intercettato in Fiera, il 32enne invece era fermato in via Fiume, quindi entrambi accompagnati in Questura. Nel frattempo, in Questura, sono giunte le denunce delle vittime per cui tutti i fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per truffa in concorso, molestia alle persone e minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale; i due presunti autori dell’estorsione sono stati arrestati e associati al carcere di Marassi; il 32 enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Tutti gli indagati hanno ricevuto, in via d’urgenza, il provvedimento amministrativo del Questore del Foglio di via da Genova.