Rissa in piazza fra quattro albanesi: arrestati dai Carabinieri

Casale Monferrato (AL) – Erano le sei del pomeriggio di venerdì 28 febbraio quando per cause in corso di accertamento in Piazza Castello è scoppiata una rissa furibonda tra quattro giovani albanesi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno riportato la calma e arrestato per rissa i protagonisti della triste vicenda. Allo scontro hanno assistito diversi passanti e sul posto sono intervenuti anche altre forze dell’ordine. Stamane il giudice del Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto.