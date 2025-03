Auto precipita in un dirupo: trovato il cadavere dell’automobilista

Passo Faiallo (GE) – Dalle 15 di ieri pomeriggio, domenica 2 marzo, la macchina del soccorso era in movimento a seguito della segnalazione di un automobilista che aveva visto un’auto finire fuori strada al Passo del Faiallo, sulla strada provinciale 73. Purtroppo, le ricerche sono finite col ritrovamento da parte del nucleo Sapr, Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto, comunemente chiamati droni, del corpo del ragazzo precipitato con la propria vettura. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso Vvf Drago, sono intervenuti i sanitari dell’automedica Golf5, la Croce Rossa Masone, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Le operazioni hanno riguardato numerose calate da parte dei Saf (Speleo, Alpino, Fluviali) per individuare la vettura. La zona ampia, verticale e impervia e il buio, non ha reso facile il ritrovamento a vista della vettura e del giovane. I Saf hanno individuato il mezzo, mentre è stato il drone dei Sapr, grazie all’utilizzo delle attrezzature di rilevamento termico e individuazione del segnale del cellulare, a individuare il luogo e permettere ai Vigili del Fuoco di raggiungere il corpo. Sul posto anche la Polizia Locale e il 118. In giornata si provvederà al recupero del corpo.