Calcio Promozione – L’Alessandria attacca di più ma non concretizza e pareggia con la Novese

Novi Ligure (Calcio Novese – Fc Alessandria 1-1) – Ha raccolto solo un pareggio l’FC Alessandria al termine del match con la Novese giocato al “Girardengo”. In classifica i Grigi sono agganciati dall’Arquatese, vittoriosa in casa contro lo Spartak San Damiano. Dietro non molla il Città di Casale che ha battuto per 2-1 la Santostefanese e il Trino, vittorioso in casa del PSG. Al 20′ Alessandria in vantaggio: Ventre suggerisce da destra, in area Cardellino di testa non sbaglia.Al 29′ pareggio della Novese: Olivieri devia bene un taglio da sinistra di Micciché.Al 40′ Novese vicina al raddoppio: Miccichè, in scivolata, tenta di insaccare, palla di poco sul fondo. Il primo tempo finisce sul risultato di 1-1.Nella ripresa nessun cambio ma in casa FC Alessandria sono ben cinque gli ammoniti: Pellegrini, Maggi, Grandoni e Cesaretti. E tre sono diffidati.Dopo 4′ di recupero il triplice fischio. Un punto a testa che, nel complesso, appare giusto ma per i Grigi ora la testa della classifica è da condividere assieme ad una Arquatese che pare non mollare mai.

Calcio Novese – Fc Alessandria 1-1

Calcio Novese: Bonassi, Roncoli, Perfumo, Soumah, Gozzoli, Bonanno, Miccichè (22’st Viscomi), Dan ,Frattoni (23’st Usai), Repetto, Olivieri. In panchina: Colaianni, Rossi, Motto, Ravera, Hysai, Girau, Mendolia. All. Merlo.

Fc Alessandria: Menino, Maggi, Cesaretti, Mazzocca, Muratore, Mazzucco, Grandoni, Pellegrini, Ventre (38’st Merlo), Tozzi (22’st Massaro), Cardellino. in Panchina: Canegallo, Straneo, Cirio, Vinces, Dilorenz, Magnè, Eerbini. All.Merlo.

Gol: pt 20′ Cardellino (A), 29′ Olivieri (N).

Arbitro: Locapo di Torino.

Ammoniti: Pellegrini, Cesaretti, Grandoni, Maggi, Muratore, Massaro, Usai, Bonanno, Cardellino, Frattoni.

Corner: 1-3.

Recuperi: 1+4.