Calcio Serie A – Il Milan resta in dieci e perde di rigore contro la Lazio

Milano (Milan – Lazio 1-2) – Nel posticipo della 27a giornata di Serie A, il Milan cade 2-1 a San Siro contro la Lazio, rimedia il terzo ko di fila e dice definitivamente addio alle speranze Champions League. I Biancocelesti, invece, salgono al quarto posto in attesa di Juventus-Verona. Molto meglio gli ospiti nel primo tempo, che passano con un tap in di Zaccagni. Il Diavolo cresce nella ripresa, rimane in 10′ dal 68′ per un fallaccio di Pavlovic su Isaksen, Conceiçao si gioca il tutto per tutto inserendo anche Chukwueze che trova il pareggio con un colpo di testa all’85’. In pieno recupero Maignan stende Isaksen e Manganiello richiamato dal Var assegna il rigore che Pedro non sbaglia (98′).

Milan – Lazio 1-2

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Jimenez (1′ st Walker ), Gabbia (38′ st Jovic ), Pavlovic , Theo ; Musah (37′ Joao Felix ), Fofana (25′ st Thiaw ); Pulisic (25′ st Chukwueze ), Reijnders , Leao ; Gimenez . In panchina : Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All.: Conceiçao.

Lazio (4-2-3-1): Provedel ; Marusic (1′ st Lazzari ), Gigot (34′ st Patric ), Gila , Nuno Tavares ; Guendouzi , Rovella ; Isaksen , Dia (43′ st Noslin ), Zaccagni (34′ st Pedro ); Tchaouna (13′ st Vecino ). In panchina .: Mandas, Furlanetto, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic. All.: Baroni.

Gol: 28′ Zaccagni (L), 40′ st Chukwueze (M), 53′ st (rig) Pedro (L).

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: Gimenez (M), Leao (M).

Espulsi: al 23′ st Pavlovic (M).