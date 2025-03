Calcio Serie A – La Roma rimonta e vince contro il Como

Roma (Roma – Como 2-1) – Nella 27a giornata di Serie A la Roma batte in rimonta il Como, imponendosi 2-1. All’Olimpico, dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccarla nel finale della prima frazione è Da Cunha (44′) sfruttando una dormita difensiva dei capitolini. Nella ripresa Ranieri pesca dalla panchina Saelemaekers che ci mette due minuti tra l’ingresso e il gol del pari (61′), poi un minuto più tardi i Lariani restano in 10 per l’espulsione di Kempf. Ne approfitta la Roma, che con un uomo in più e le forze fresche ribaltano il match, con Dovbyk (76′) che trova il 2-1. Nel finale solo il palo ferma Vojvoda, con la Roma che può festeggiare la quarta vittoria di fila in campionato, undicesimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Ranieri che salgono all’ottavo posto in attesa del posticipo Milan-Lazio.

Roma – Como 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (29′ st Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (14′ st Saelemaekers), Koné (14′ st Cristante), Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini (1′ st El Shaarawy); Shomurodov (1′ st Dovbyk). In panchina: Gollini, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Hummels, Gourna-Douath, Baldanzi, Pisilli. Allenatore: Ranieri.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic (11′ st Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Valle (28′ st Moreno); Caqueret (11′ st Cutrone), Perrone, Da Cunha; Strefezza 5, Nico Paz (38′ st Ikoné, Diao (28′ st Fadera ). In panchina: Reina, Vigorito, Jack, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Dele Alli, Gabrielloni, Douvikas. Allenatore: Dani Guindos.

Gol: 44′ Da Cunha (C), 16′ st Saelemaekers (R), 31′ st Dovbyk (R).

Arbitro: Pairetto.

Ammoniti: Mancini, Cristante (R), Smolcic, Caqueret, Fadera, Da Cunha (C).

Espulsi: Kempf (C) al 18′ st per doppia ammonizione.

Foto: Sky Sport