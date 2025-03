Calcio Serie B – Alla Samp due pali e una rete non bastano per battere il Bari

Bari (Bari – Sampdoria 1-1) – Avversari difficili i Liguri, in lotta per non retrocedere e con un solo punto all’attivo nelle ultime 4 giornate. E infatti la Sampdoria parte subito all’arrembaggio controllando il primo tempo. Prende due pali e poi si porta in vantaggio con Niang che si fa perdonare un altro tentativo precedentemente mancato. Nel secondo tempo il Bari cambia marcia e al 48′ pareggia con un colpo di testa di Maggiore pronto ad intercettare il rimbalzo sul palo colpito da Lasagna. I Liguri reagiscono con grande determinazione rendendosi pericolosi in più occasioni. All’82° il mister blucerchiato cambia ben tre giocatori per tentare il tutto per tutto. Sotto una pioggia battente il lunghissimo recupero con gli ultimi spasmodici tentativi di entrambe le parti, affamate di punti. Mister Longo si fa anche ammonire per proteste ma anche l’ultimo pressing non cambia il risultato finale.

Bari – Sampdoria 1-1

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic (73′ Tripaldelli), Mantovani, Favasuli, Maita, Benali (78′ Maiello), Maggiore (68′ Lella), Dorval, Bellomo (46′ Lasagna), Bonfanti (78′ Novakovich). In panchina: Pissardo, Marfella, Oliveri, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli. All. Longo.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli (46′ Bereszynsky); Depaoli, Ricci, Meulensteen (82′ Yepes), Ioannou (82′ Beruatto); Oudin (88′ Abiuso), Akinsanmiro; Niang (82′ Coda). In panchina: Ceppi, Chiorra, Viera, Venuti, Benedetti, Sekulov. All. Semplici.

Gol: Niang 47′ pt; Maggiore 3′ st.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Foto: Bari Today