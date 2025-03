Calcio Serie C – Finale incandescente ma tra Albinoleffe e Novara resta il pari

Bergamo (Albinoleffe – Novara 1-1) -ll Novara torna dalla trasferta contro l’Albinoleffe con un pareggio per 1-1, risultato che lascia qualche rimpianto. Gli Azzurri erano infatti passati in vantaggio con un colpo di testa di Da Graca, bravo a sfruttare l’assist di Calcagni, ma si sono visti raggiungere al 72’ dal gol di Parlati. Sfuma così il sorpasso in classifica, col Novara che fino al pari occupava la quarta posizione, ma resta comunque un punto prezioso su un campo ostico. Nel finale, tensione alle stelle con un acceso parapiglia tra le due squadre nei pressi delle panchine: a farne le spese è Agyemang, espulso e costretto a saltare la prossima gara contro la Giana Erminio.

Albinoleffe – Novara 1-1

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Gusu; Barba, Agostinelli (70’ Sorrentino), Fossati, Parlati (92’ Astrologo), Ambrosini; Longo, Mustacchio (86’ Munari). In panchina Facchetti, Taramellli, Giannini, Zambelli, Zanini, Ricordi, Angeloni, Bosia, Freri. Allenatore: Lopez.

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Basso (78’ Maressa), Calcagni, Di Munno (78’ Ranieri), Agyemang; Da Graca (84’ Akpa), Morosini (46’ Ganz). In panchina: Negri, Desjardins, Anzolin, Gerardini, Asencio, Palsson, Gagliardi, Cannavaro. Allenatore: Gattuso.

Gol: 34′ Da Graca; 73’ Parlati.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Ammoniti: Bertoncini.

Espulsi: Barba, Lopez (allenatore), Agyemang.

Corner: 4-5.

Recuperi: 0+3.

Foto: La Stampa